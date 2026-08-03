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Один из фигурантов дела об избиении директора аграрного центра РАН обжаловал арест

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Александр Реверук, обвиняемый в избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, обжаловал решение суда о назначении ему ареста в СИЗО, сообщил "Интерфаксу" адвокат Реверука Олег Костиков.

"Жалоба подана", - сказалуточнил собеседник агентства.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет и договорились с их родителями, что довезут несовершеннолетних до института и передадут им. К институту подъехали четыре внедорожника, откуда вышли двое мужчин, один из них применил к Зезину физическую силу. Спустя некоторое время Зезин скончался от сердечного заболевания.

Следственные органы задержали местных жителей Александра Реверука и Аркадия Вагнера. Им было предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

В четверг суд избрал Реверуку меру пресечения в виде ареста до 26 сентября включительно. Журналистам мужчина заявлял, что не считает себя виновным.

В пятницу суд также избрал Вагнеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября включительно.

РАН Аркадий Вагнер Александр Реверук Уральский федеральный аграрный центр
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