Аэропорт Геленджика возобновил работу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Ограничения вводились дважды в понедельник для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации также добавили, что сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае.

После более чем трехлетнего перерыв аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года, Краснодара - в сентябре того же года.