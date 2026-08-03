Для аэропорта Геленджика снова ввели ограничения

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Для аэропорта Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Для предприятия это второй перерыв в работе с начала суток.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и из него. Поэтому краснодарский аэропорт "Пашковский" может изменить расписание рейсов.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по Москве. После более чем трехлетнего перерыв аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года, Краснодара - в сентябре того же года.