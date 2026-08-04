Для аэропортов Геленджика и Нижнекамска ввели ограничения

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Для аэропортов Геленджика и Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Также Росавиация сообщила, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и из города. В аэропорту Краснодара возможны изменения расписания из-за этого.