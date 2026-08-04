Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в ведомстве.

Ранее в ночь на вторник приостановили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Чебоксар, Калуги, Пензы, Пскова и петербургский Пулково.