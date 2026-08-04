Поиск

США ввели санкции против подразделений Минобороны РФ, ряда компаний и граждан

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении ряда структур РФ, включая Сухопутные войска России и два управления Минобороны, в связи с предполагаемым нарушением американского внутреннего закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, следует из уведомления Госдепа, размещенного на сайте федерального реестра.

"24 июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", - отмечается в уведомлении.

Согласно сообщению, в санкционный список попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов ведомства, Сухопутные войска России, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Ограничения также введены в отношении компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани".

Под санкции подпадают их дочерние структуры и любые правопреемники.

Кроме того, в санкционный список внесены граждане РФ - Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Согласно принятым мерам, ни один департамент или агентство правительства США не могут закупать или заключать какие-либо контракты на закупку любых товаров, технологий или услуг у этих иностранных лиц.

Американским ведомствам также запрещается оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения, выдавать лицензии. Упомянутые меры действуют в течение двух лет с даты вступления в силу. Исключения из них могут быть сделаны по решению госсекретаря США.

Госдеп США Минобороны РФ санкции Иран КНДР Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 6,1 тыс. человек

 Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 6,1 тыс. человек

США ввели санкции против подразделений Минобороны РФ, ряда компаний и граждан

Грузовое судно поражено неустановленным снарядом близ берегов Омана

Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

 Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

 В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

 Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

 Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом для Ирана на мирное урегулирование

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

 В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10897 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов