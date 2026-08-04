США ввели санкции против подразделений Минобороны РФ, ряда компаний и граждан

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении ряда структур РФ, включая Сухопутные войска России и два управления Минобороны, в связи с предполагаемым нарушением американского внутреннего закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, следует из уведомления Госдепа, размещенного на сайте федерального реестра.

"24 июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", - отмечается в уведомлении.

Согласно сообщению, в санкционный список попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов ведомства, Сухопутные войска России, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Ограничения также введены в отношении компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани".

Под санкции подпадают их дочерние структуры и любые правопреемники.

Кроме того, в санкционный список внесены граждане РФ - Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Согласно принятым мерам, ни один департамент или агентство правительства США не могут закупать или заключать какие-либо контракты на закупку любых товаров, технологий или услуг у этих иностранных лиц.

Американским ведомствам также запрещается оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения, выдавать лицензии. Упомянутые меры действуют в течение двух лет с даты вступления в силу. Исключения из них могут быть сделаны по решению госсекретаря США.