ТОФ проведет маневры с участием подлодок, кораблей, авиации и более 13 тыс. военных

Планируется отработать комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Плановое учение Тихоокеанского флота (ТОФ) по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России пройдут в акваториях двух морей и северо-западной части Тихого океана, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"В маневрах, которые пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана, будет задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Планируется, что мероприятия боевой подготовки продлятся несколько недель", - сообщили во флоте.

По его данным, основными задачами учения являются "проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач".

"В ходе практической части учения будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники", - заявили во флоте.

По информации пресс-службы, учение пройдет в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины и станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году.

"Учение будет проводиться во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота, является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным сайта Минобороны РФ, в составе флота - атомные стратегические и многоцелевые подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части сухопутных и береговых войск.