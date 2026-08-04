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Около 40 беспилотников сбили ночью в девяти районах Ростовской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ходе отражения беспилотной атаки уничтожено около 40 дронов в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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