Около 40 беспилотников сбили ночью в девяти районах Ростовской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ходе отражения беспилотной атаки уничтожено около 40 дронов в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.