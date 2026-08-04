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Правительство выделило 3 млрд рублей дополнительно на отдых детей льготных категорий

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило дополнительно из федерального бюджета 3 млрд рублей на организацию отдыха детей льготных категорий в Краснодарском крае, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию внутреннего туризма.

"Недавно выделили три миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края", - сказал глава правительства.

Эти меры затронут 40 тысяч детей.

Мишустин напомнил, что цель развития детского и молодежного туризма - помочь детямм лучше узнать страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. Для этого были разработаны различные программы, в том числе по патриотическому туризму.

Михаил Мишустин Правительство Краснодарский край
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