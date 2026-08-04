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В России до конца года введут 6 тысяч гостиничных номеров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В России по программе льготного кредитования крупных гостиниц инвесторы планируют ввести в эксплуатацию 6 тысяч номеров до конца 2026 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию внутреннего туризма.

"По программе льготного кредитования крупных гостиниц мы ввели 46 объектов на 10 тысяч номеров. До конца этого года инвесторы выведут на рынок еще 6 тысяч. Всего в стройке 109 проектов, еще 140 гостиниц и санаториев на стадии проектирования. Это я имею в виду те объекты, которые у нас поддержаны льготным финансированием", - сказал он.

Дефицит номеров дополнительно сокращают проект "Пять морей и озеро Байкал", программа по модульным гостиницам и другие меры, где средства приоритизированы под туризм.

"Например, по линии поддержки МСП, казначейских инфраструктурных кредитов и других направлений", - пояснил он.

Министр добавил, что гостиничному сектору помогает и нулевой НДС. Важным решением для отрасли стало его продление до 2030 года.

Байкал Максим Решетников Минэкономразвития НДС
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