Глава Минэкономразвития ждет турпотока по стране в 2026 году на уровне прошлогоднего

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Турпоток по России в первом полугодии вырос на 4,3% в годовом измерении, предполагается, что за весь год показатели будут сопоставимы с прошлогодними, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию внутреннего туризма.

"За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако, мы пока осторожны в ожиданиях на фоне снижения бронирований в летнем сезоне. Понимаем, что по итогам этого года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними", - сказал министр.

В 2025 году туристический поток по России превысил 92 млн поездок, увеличившись на 2,2% к 2024 году.

Как отметил Решетников, дальнейший рост туристических поездок будет связан "с нормализацией внешних факторов и исполнением ключевых программ нацпроекта по туризму".