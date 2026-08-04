Правительство выделит 25 млрд рублей на развитие нацпарков до 2030 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На развитие туристической инфраструктуры в национальных парках будет потрачено почти 25 млрд рублей до 2030 года, сообщил на совещании по развитию внутреннего туризма глава Минприроды Александр Козлов.

"До 2030 года вложим почти 25 млрд рублей. Первый транш - свыше одного миллиарда рублей - выделен в этом году. В 29 национальных парках появится 41 объект", - сказал он.

Речь идет об экологических маршрутах и тропах, визит-центрах, эколого-туристических комплексах, местах семейного отдыха, научно-образовательных объектах, музейной инфраструктуре и смотровых площадках.

"Отбор проектов на будущий год пройдет в декабре. Заявки от нацпарков рассматривает специально созданная межведомственная комиссия при правительстве", - пояснил он.

Министр добавил, что в приоритете проекты, которые получают поддержку региона или иное софинансирование, связаны с объектами культурного наследия, направлены на создание санитарной инфраструктуры, входят в туристские маршруты или находятся в стадии незавершенной реализации.