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ВС РФ поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ в Сумской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар "Геранью" по логистическому центру, применяющемуся в интересах Вооруженных сил Украины в Сумской области, заявили в Минобороны России во вторник.

"Поражение расчетом ударных БпЛА "Герань" логистического центра, применяющегося в интересах ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области", - говорится в сообщении.

"Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что российская армия регулярно наносит поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них.

Военное ведомство также опубликовало кадры ударов по логистическому центру в Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Сумская область
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