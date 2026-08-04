ВС РФ поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ в Сумской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар "Геранью" по логистическому центру, применяющемуся в интересах Вооруженных сил Украины в Сумской области, заявили в Минобороны России во вторник.

"Поражение расчетом ударных БпЛА "Герань" логистического центра, применяющегося в интересах ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области", - говорится в сообщении.

"Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что российская армия регулярно наносит поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них.

Военное ведомство также опубликовало кадры ударов по логистическому центру в Сумской области.