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Два человека погибли, четверо ранены из-за ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Лисичанске ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям. "Погибла 75-летняя женщина, водитель получил ранения. На автодороге между Новопсковом и Белокуракино атакован гражданский грузовик торгового предприятия. Погиб 41-летний водитель", - написал Пасечник в своем канале в Мах во вторник.

Также по его данным, в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Сватово тяжелые ранения получила 88-летняя женщина.

"Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе. Пострадал 42-летний водитель. В Брянке атакована территория автостоянки, ранение получил 49-летний водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина", - добавил глава ЛНР.

Пасечник также сообщил об ударах беспилотников ВСУ по Новоайдару и Стаханову, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР ВСУ
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