Аэропорт Геленджика второй раз за сутки приостановил работу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов вновь введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, аэропорт Геленджика приостанавливал работу утром во вторник, ограничения действовали около трех часов.