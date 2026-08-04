Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, аэропорт Геленджика дважды приостанавливал работу во вторник, оба раза ограничения действовали около трех часов.