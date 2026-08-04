Россельхознадзор запрещает транзит через РФ мяса и субпродуктов птицы из ЕС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 5 августа вводит ограничения на транзит через территорию РФ мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Евросоюза.

"Решение принято в целях недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также в связи с выявлением незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Служба пояснила, что груз пересек границу ЕАЭС на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

"На основании результатов анализа информационных систем Россельхознадзора и ответа немецкой ветслужбы установлено, что эта продукция неизвестного происхождения. Также направлен запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок, а именно установления отправителя товара", - сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзор до 6 августа включительно допускает транзит по территории России продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа.

Ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям.



