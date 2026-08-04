Военные РФ заявили об ударах по целям в портах Украины и судам, связанным с ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по целям в украинских портах и судам, доставлявшим грузы для ВСУ, заявило Минобороны РФ во вторник.

"В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев - три сухогруза, в порту Черноморск - контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, в Черном море южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения.

Минобороны РФ заявило, что в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.