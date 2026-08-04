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Путин обсудил с президентом Бразилии взаимную торговлю и международные проблемы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой состоялся по инициативе бразильской стороны, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины". "Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - сообщили в пресс-службе.

"Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов", - говорится в сообщении.

Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия, добавили в пресс-службе президента РФ.

Владимир Путин Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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