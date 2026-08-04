Путин подписал закон о расширении оснований для выдворения иностранцев из РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из РФ.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Число соответствующих статей КоАП закон увеличивает более чем вдвое, до 45.

Так, выдворение будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В настоящее время за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предполагает штраф от пяти до семи тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Также закон предусматривает выдворение за правонарушения, посягающие на права граждан (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке); правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

К таким правонарушениям, например, относятся мелкое хулиганство; организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан; призывы к введению/продлению политических/экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц; производство и распространение экстремистских материалов; несоблюдение обязанностей и правил, установленных законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, а равно участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании либо вовлечение в участие в них несовершеннолетних.