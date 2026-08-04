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Подписан закон о расширении круга лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий круг лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, гражданин может поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, если он совершил преступления, предусмотренные статьей 200(1) (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), частью второй статьи 209 (Бандитизм), частью второй статьи 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), пунктом "б" части второй статьи 215(4) (Незаконное проникновение на охраняемый объект), статьей 217(1) (Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), частями первой и второй статьи 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), частью первой статьи 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), частью первой статьи 226(1) (Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов), частями первой - третьей, пунктами "б" и "в" части четвертой статьи 229(1) (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), статьей 284 (Утрата документов, содержащих государственную тайну) и частью второй статьи 322(1) (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Владимир Путин ВС РФ
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