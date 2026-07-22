Госдума расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении и сразу в целом закон, уточняющий круг лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Согласно закону гражданин может поступить на военную службу по контракту в такое время, если он совершил преступления, предусмотренные статьей 200(1) (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), частью 2 статьи 209 (Бандитизм), частью 2 статьи 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), пунктом "б" части 2 статьи 215(4) (Незаконное проникновение на охраняемый объект), статьей 217(1) (Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), частями 1 и 2 статьи 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), частью 1 статьи 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), частью 1 статьи 226(1) (Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов), частями 1-3, пунктами "б" и "в" части 4 статьи 229(1) (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), статьей 284 (Утрата документов, содержащих гостайну) и частью 2 статьи 322(1) (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Закон принят в "пакете" с законом "О внесении изменения в статью 78(1) Уголовного кодекса РФ", которым вносятся корреспондирующие изменения в часть первую этой статьи, предусматривающую перечень лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время.