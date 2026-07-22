Поиск

Госдума расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении и сразу в целом закон, уточняющий круг лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Согласно закону гражданин может поступить на военную службу по контракту в такое время, если он совершил преступления, предусмотренные статьей 200(1) (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), частью 2 статьи 209 (Бандитизм), частью 2 статьи 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), пунктом "б" части 2 статьи 215(4) (Незаконное проникновение на охраняемый объект), статьей 217(1) (Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), частями 1 и 2 статьи 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), частью 1 статьи 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), частью 1 статьи 226(1) (Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов), частями 1-3, пунктами "б" и "в" части 4 статьи 229(1) (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), статьей 284 (Утрата документов, содержащих гостайну) и частью 2 статьи 322(1) (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Закон принят в "пакете" с законом "О внесении изменения в статью 78(1) Уголовного кодекса РФ", которым вносятся корреспондирующие изменения в часть первую этой статьи, предусматривающую перечень лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время.

Госдума ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минобороны рассчитывают на новый закон для достижения плана по набору в войска для СВО

Число госпитализированных жильцов атакованного БПЛА дома в Ялте возросло до семи

Россияне с сентября будут получать больше информации о рисках при покупке зарубежных туров

На Кубани число погибших в результате атаки БПЛА увеличилось до двух человек

Пожар на нефтебазе в Армавире на Кубани после атаки БПЛА ликвидирован

Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

 Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

Власти сообщили о 17 пострадавших при ударе дрона по многоэтажному дому в Ялте

Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области

 Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области

Российские ученые зафиксировали самую сильную за две недели солнечную вспышку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3267 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов