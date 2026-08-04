Количество уничтоженных БПЛА в Тульской области увеличилось до 12

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Пострадавших нет. По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своём канале в мессенджере Мах.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил губернатор.

Ранее Миляев сообщал об уничтожении 11 БПЛА над Тульской областью с начала суток.