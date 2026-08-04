Три человека пострадали при атаке на Белгородскую область

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Два муниципалитета Белгородской области подверглись атаке со сторону ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил оперштаб Белгородской области ночью во вторник.

"В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода у обоих диагностировали акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домой. В доме повреждено остекление.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина повреждена", - говорится в сообщении оперштаба региона в мессенджере Max.