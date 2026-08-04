Поиск

Три человека пострадали при атаке на Белгородскую область

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Два муниципалитета Белгородской области подверглись атаке со сторону ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил оперштаб Белгородской области ночью во вторник.

"В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода у обоих диагностировали акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домой. В доме повреждено остекление.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина повреждена", - говорится в сообщении оперштаба региона в мессенджере Max.

Белгородская область Шебекинский округ Новая Таволжанка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т

Что произошло за день: вторник, 4 августа

Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Путин подписал закон о регулировании криптовалют в РФ

Число погибших детей при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до четырех

Возвраты туристам за отмененные туры в Крым могут занять до полугода

 Возвраты туристам за отмененные туры в Крым могут занять до полугода

Сбиты четыре БПЛА, летевшие к Москве

"Газпром нефть" отменила лимиты на заправку на своих АЗС в 13 регионах РФ

 "Газпром нефть" отменила лимиты на заправку на своих АЗС в 13 регионах РФ

Самарский склад Wildberries выгорел после атаки БПЛА, все товары уничтожены
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3451 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10916 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов