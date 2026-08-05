Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 10

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в среду были сбиты ещё два летевших на столицу беспилотника.

Таким образом, их общее количество выросло до 10.

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

Ранее во вторник Собянин сообщал, что с 08:0 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большая часть из них нейтрализована на дальних подступах, 18 сбили на подлёте к столице.