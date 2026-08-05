Электроснабжение Запорожской области частично восстановлено

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение части населенных пунктов Запорожской области, обесточенных после атаки ВСУ, удалось восстановить, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, наибольшие трудности с восстановлением электроснабжения связаны с повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах.

Об отключении электроснабжения на значительной части региона Балицкий сообщил вечером в понедельник. Накануне он рассказал, что вследствие украинской атаки повреждены ряд ключевых энергообъектов.