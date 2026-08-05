Поиск

Электроснабжение Запорожской области частично восстановлено

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение части населенных пунктов Запорожской области, обесточенных после атаки ВСУ, удалось восстановить, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, наибольшие трудности с восстановлением электроснабжения связаны с повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах.

Об отключении электроснабжения на значительной части региона Балицкий сообщил вечером в понедельник. Накануне он рассказал, что вследствие украинской атаки повреждены ряд ключевых энергообъектов.

Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о задержании пытавшегося поджечь военкомат в Калужской области

ВС РФ нанесли ночью массированный удар по логоцентрам в Киеве и Киевской области

Над регионами РФ и акваториями морей за ночь поразили 475 украинских дронов

 Над регионами РФ и акваториями морей за ночь поразили 475 украинских дронов

Пожар на АЗС в Ростове-на-Дону ликвидирован

Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

 Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3457 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов