Несколько ключевых энергообъектов повреждены в Запорожской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Часть ключевых энергетических объектов повреждена в Запорожской области в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Работы по восстановлению сетей электроснабжения продолжаются. Поврежден ряд ключевых энергетических объектов", - написал Балицкий во вторник в своем канале в Max.

По его словам, специалисты провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. Работы уже ведутся на части объектов, на других - отложены из-за опасности атак БПЛА.

Ранее во вторник Балицкий сообщил, что область частично обесточена в результате атаки ВСУ.