В РФ заявили об ударах по логоцентру "Новой почты" в Черниговской области и газокомпрессорной станции в Полтавской

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад ГСМ и логистический центр "Новой почты".

"Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ. Несмотря на попытки противника противодействовать ударам российских дронов стрелковым оружием и средствами РЭБ обе цели были успешно поражены", - заявили в военном ведомстве в среду.

Также в Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки в Полтавской области.

Ведомство опубликовало кадры ударов.