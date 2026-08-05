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Собянин сообщил об уходе на СВО более 100 тыс. добровольцев из Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 100 тыс. добровольцев, которые были направлены Москвой в зону специальной военной операции.

"Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО", - сказал Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

Мэр отметил, что общая задача - помогать бойцам на линии боевого соприкосновения. "Мы активно помогаем оснащением материальными и техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного комплекса, производятся лучшие технические и военные средства", - пояснил лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Собянин.

Кроме того, уточнил мэр, в Москве производится линейка медицинского оборудования и фармпрепаратов, без которых невозможно ведение никаких военных операций. Он сообщил, что горожане тоже помогают, посылая гуманитарную помощь для бойцов.

В Москве развернута сеть госпиталей, здесь прошли лечение тысячи бойцов, добавил Собянин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Москва
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