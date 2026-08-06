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Путин отметил увеличение товарооборота с Киргизией за год на 26%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сообщил о построении прочной базы экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов", - сказал российский президент.

На долю России приходится 27,1% внешнеторгового оборота Киргизии, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на киргизско-российском экономическом форуме в Чолпон-Ате.

"На долю России приходится сегодня 27,1% внешнеторгового оборота Киргизии. Растут показатели взаимной торговли. За 5 месяцев 2026 года взаимный товарооборот вырос более чем на четверть - 25,5% и достиг $2,3 млрд", - сказал он.

"Киргизская Республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС. Особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в ЕАЭС. По итогам 2021-2025 годов рост ВВП Киргизии составил 55,3%, что является лидирующим показателем в Союзе", - отметил Оверчук.

Алексей Оверчук ЕАЭС ШОС Киргизия Владимир Путин
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