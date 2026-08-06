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Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты

Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты
Вид на Новороссийский морской торговый порт
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Экипаж судна "Янина", затонувшего после атаки морских дронов ВСУ в 130 милях от Новороссийска, получит выплаты от профсоюза, также материальная помощь предусмотрена коллективным договором между судовладельцем и профсоюзной организацией, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации моряков предприятия Валерий Березинский в четверг.

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"На собрании профсоюзной организации решено выплатить каждому члену экипажа судна "Янина" материальную помощь в размере 100 тыс. рублей", - сказал он.

Деньги планируется выплатить после возвращения моряков в Приморский край, почти все члены экипажа - жители этого региона.

Пока неизвестно, когда моряки вернутся в Приморье, сейчас они находятся в Новороссийске, оформляют утраченные документы.

Как сообщалось, теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на 1 августа получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, все 17 членов экипажа были спасены.

"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", - ранее сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Новороссийск FESCO
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