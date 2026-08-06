Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детский рацион; воспитанникам детских садов предлагается добавить в меню нежирные и среднежирные сорта рыбы, а школьникам - холодные блюда, а также блюда, в рецептуру которых входят морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Методические рекомендации ориентированы не только на расширение ассортимента, но и на возрастную дифференциацию научно обоснованной пищевой ценности рационов за счет включения рыбы и морепродуктов. (...) Новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года", - сообщили в ведомстве.

Так, для воспитанников детских садов предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в меню не реже двух раз в неделю.

Для школьников и молодежи предлагаемый перечень блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах.

"В детском меню появятся не только классические рыбные котлеты и супы, но и холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что документ разработан с учетом последних достижений науки о питании, в том числе химического состава российских продуктов, и результатов проведенного Роспотребнадзором мониторинга фактического питания детей в регионах в рамках нацпроекта "Демография".

"Практическая реализация рекомендаций позволяет обогатить рацион детей эссенциальными нутриентами, сформировать устойчивые привычки здорового питания и снизить риски алиментарно-зависимых заболеваний", - добавили в ведомстве.