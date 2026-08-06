Поиск

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детский рацион; воспитанникам детских садов предлагается добавить в меню нежирные и среднежирные сорта рыбы, а школьникам - холодные блюда, а также блюда, в рецептуру которых входят морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Методические рекомендации ориентированы не только на расширение ассортимента, но и на возрастную дифференциацию научно обоснованной пищевой ценности рационов за счет включения рыбы и морепродуктов. (...) Новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года", - сообщили в ведомстве.

Так, для воспитанников детских садов предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в меню не реже двух раз в неделю.

Для школьников и молодежи предлагаемый перечень блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах.

"В детском меню появятся не только классические рыбные котлеты и супы, но и холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что документ разработан с учетом последних достижений науки о питании, в том числе химического состава российских продуктов, и результатов проведенного Роспотребнадзором мониторинга фактического питания детей в регионах в рамках нацпроекта "Демография".

"Практическая реализация рекомендаций позволяет обогатить рацион детей эссенциальными нутриентами, сформировать устойчивые привычки здорового питания и снизить риски алиментарно-зависимых заболеваний", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

 Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

БПЛА атакуют Ярославскую область, движение в сторону Москвы перекрыто

Сбиты три беспилотника, летевших на Москву

Мужчина погиб в результате удара БПЛА по частному дому в Курской области

Что произошло за день: среда, 5 августа

Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

 Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

В Тульской области ликвидировали открытое горение на объекте Wildberries

Пожар в ЦНИИмаш локализован, управление полетом МКС находится под контролем

Пожар возник на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3473 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10949 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов