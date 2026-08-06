Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация утром в четверг.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аналогичные меры в четверг действуют в столичном аэропорту Внуково.