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Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация утром в четверг.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аналогичные меры в четверг действуют в столичном аэропорту Внуково.

Домодедово Росавиация
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Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

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