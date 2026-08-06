Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Дальность полета ракеты составила около 1 тыс. 300 км

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" в ходе учения с силами Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу ракетой "Калибр" из Авачинского залива по цели, расположенной на полигоне Кура на Камчатке, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"В расчетное время ракета успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае. Дальность полета ракеты до цели составила около 1300 км", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её информации, военные выполнили пуск ракеты из акватории Авачинского залива (залив Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки).

"Боевое упражнение выполнялось в сложной помеховой обстановке", - отметили в пресс-службе ТОФ.

"Закрытие района выполнения ракетных стрельб, опасного для судоходства и полетов авиации, обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота", - сообщили в пресс-службе.

4 августа ТОФ сообщил о старте учений по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока. Маневры проходят в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. В них задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы.

В ТОФ также отметили, что эти учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году. В рамках маневров военные отработают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники.

По официальными данным, "Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности. Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корвет отличают усиленные ударные возможности, система противовоздушной обороны. Корабль передан "Северной верфью" ВМФ России в 2020 году. Это первый корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте.