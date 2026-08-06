Ярославский губернатор сообщил о нейтрализации 88 БПЛА над областью

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Над Ярославской областью с начала суток силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 88 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, пока остается перекрыт выезд из Ярославля в Москву, отражение атаки продолжается.

"Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников", - написал он, отметив, что обошлось без пострадавших.

"Сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона", - продолжил Евраев, пообещав компенсации всем потерпевшим.



"Московский проспект пока остается перекрытым. Там ведется ликвидация обломков БПЛА", - добавил он.

Евраев предупредил, что фрагменты беспилотников могут быть найдены и в других местах. Он напомнил, что в этом случае нельзя к ним приближаться, "пользоваться телефонами", а нужно отойти и сообщить о них по номеру 112.

Об опасности БПЛА он объявил в 2:37 ночи. Затем он сообщил, что из соображений безопасности перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В 5 утра Евраев предупредил об изменениях в движении наземного транспорта.