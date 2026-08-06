СКР сообщил о 640 погибших мирных жителях при вторжении ВСУ в Курскую область

Обвинение предъявлено 35 иностранным наемникам

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ущерб от вторжения украинских войск в Курскую область в 2024-2025 годах превысил 0,5 трлн рублей, погибшими числятся 640 местных жителей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз в СЭЦ (судебно-экспертный центр - ИФ) СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 млрд рублей", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она добавила, что в результате действий ВСУ "погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей".

Всего же потерпевшими признаны и допрошены 87 тыс. 389 человек.

По словам Петренко, по факту вторжения украинских военных в Курскую области возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 - о террористических атаках.

По данным СКР, к настоящему времени завершено расследование более 300 уголовных дел в отношении 443 украинских боевиков, вынесены обвинительные приговоры в отношении 280 военнослужащих ВСУ.

"В отношении 47 из них приняты заочные решения, а сами лица объявлены в международный розыск", - сказала представитель СКР.

Кроме того, сообщила она, "очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область".

"В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран. В отношении 28 лиц расследование завершено, семь уголовных дел еще в производстве", - сказала Петренко.

Она добавила, что "следственный комитет России продолжит принимать меры к тому, чтобы дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к совершенным преступлениям".

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. По данным властей РФ, погибли сотни мирных жителей, тысячи курян покинули свои дома в приграничных районах. Кто-то оставался на оккупированной территории.

В начале марта 2025 года началась операция "Поток", когда 800 российских военных преодолели 15-километровый участок подземного газопровода и начали штурм Суджи. Операция стала переломной в освобождении Курской области.

По словам Петренко, сотрудниками ГВСУ СК России задокументированы преступления против мирных жителей Курска и Суджи, а также более 25 сел и других населенных пунктов региона. Также задокументированы случаи массовых убийств.