В Ярославской области количество сбитых БПЛА достигло 92

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о нейтрализации над регионом за ночь уже 92 БПЛА.

"Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА. Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется", - написал он в мессенджере.

Ранее утром он сообщал о нейтрализации 88 БПЛА и о продолжении атаки.

Утром перекрывали выезд из Ярославля в Москву.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты", - добавил Евраев.