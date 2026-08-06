Поиск

В Ярославской области количество сбитых БПЛА достигло 92

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о нейтрализации над регионом за ночь уже 92 БПЛА.

"Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА. Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется", - написал он в мессенджере.

Ранее утром он сообщал о нейтрализации 88 БПЛА и о продолжении атаки.

Утром перекрывали выезд из Ярославля в Москву.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты", - добавил Евраев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославская область Ярославль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до восьми

ФСБ сообщила о задержании в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 605 БПЛА

В Геленджике запретили выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries

Ярославский губернатор сообщил о нейтрализации 88 БПЛА над областью

СКР сообщил о 640 погибших мирных жителях при вторжении ВСУ в Курскую область

Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты

 Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты

Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

 Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10963 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3475 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов