Поиск

Два человека погибли при атаке БПЛА в Курской области, 11 пострадали

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 157 украинских дронов над регионом за минувшие сутки, в результате атак два человека погибли, 11 пострадали.

"Всего в период с 09:00 5 августа до 09:00 6 августа сбито 157 вражеских беспилотников различного типа. 20 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак пострадали 11 человек. К огромному горю ещё двое погибли: 72-летний пенсионер в деревне Трошино Рыльского района, 57-летний мужчина в селе Козырёвка Большесолдатского района", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до восьми

ФСБ сообщила о задержании в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 605 БПЛА

В Геленджике запретили выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries

Ярославский губернатор сообщил о нейтрализации 88 БПЛА над областью

СКР сообщил о 640 погибших мирных жителях при вторжении ВСУ в Курскую область

Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты

 Моряки с затонувшего судна "Янина" получат выплаты

Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

 Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10963 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3475 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов