Два человека погибли при атаке БПЛА в Курской области, 11 пострадали

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 157 украинских дронов над регионом за минувшие сутки, в результате атак два человека погибли, 11 пострадали.

"Всего в период с 09:00 5 августа до 09:00 6 августа сбито 157 вражеских беспилотников различного типа. 20 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак пострадали 11 человек. К огромному горю ещё двое погибли: 72-летний пенсионер в деревне Трошино Рыльского района, 57-летний мужчина в селе Козырёвка Большесолдатского района", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.