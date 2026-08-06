Энергоблок №2 БелАЭС включен в сеть после остановки на диагностику

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС включен в энергосеть Белоруссии после проведения диагностических работ, сообщает пресс-служба БелАЭС в четверг.

Дальнейшая эксплуатация энергоблока осуществляется в соответствии с технологическими регламентами, добавила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что блок был отключен от сети для проведения диагностических работ 26 июля.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС обеспечивает выработку до 40% потребляемой в Белоруссии электроэнергии.

В ноябре 2025 года белорусские власти приняли решение о строительстве на БелАЭС третьего энергоблока, который может быть включен в энергосистему страны в 2035-2038 годах. Подписание соглашения о строительстве третьего энергоблока на БелАЭС между Белоруссией и Россией планируется до конца текущего года.