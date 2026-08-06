В Брянской области от удара БПЛА по машине ранены четыре женщины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке на легковой автомобиль в поселке Суземка, есть пострадавшие.

"В поселке Суземка дрон-камикадзе ударил по двигавшемуся легковому автомобилю. Ранены четыре девушки. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

По его данным, за сутки в регионе сбили 155 беспилотников.