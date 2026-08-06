В МИД РФ расценили как ложные заявления мэра Хиросимы по поводу России

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложными заявления мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи по поводу России.

Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала выступление мэра Хиросимы на церемонии по случаю 81-й годовщины американских ядерных бомбардировок.

Как указала представитель МИД, "мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки снова забыл поведать миру о том, кто повинен в страданиях его города, не упомянув США как страну, сбросившую на мирных жителей атомную бомбу". "Зато он выступил с критикой России и ее действий на Украине", - написала Захарова.

"И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости", - отметила представитель МИД.

"Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру", - написала Захарова.