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Пожар на складах в Домодедово локализован, угрозы распространения огня нет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пожар на загоревшихся в результате атаки БПЛА складах в Домодедово локализован, сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

"Сегодня ночью силами ПВО была отражена атака беспилотных летательных аппаратов на наш округ. Пострадавших нет. Нанесен урон инфраструктуре. (...) На территории ПЛК "Северное Домодедово" (зеленые склады) произошло возгорание. Распространение огня локализовано, угрозы дальнейшего распространения нет. Зафиксировано обрушение склада на площади 56 тыс. кв. м", - написала Хрусталева в своем канале в Max.

Она добавила, что к ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники.

Кроме того, в результате атаки повреждения имущества зафиксированы примерно по 21 адресу: выбиты стекла, повреждены кровли и фасады, а также автомобили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной атаки на регион в Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами.

Домодедово Московская область Андрей Воробьев Евгения Хрусталева
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