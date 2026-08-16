Российские военные уничтожили за ночь 822 украинских беспилотника

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.