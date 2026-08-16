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Российские военные уничтожили за ночь 822 украинских беспилотника

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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