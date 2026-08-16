Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Харьковской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" в ходе боев за село Кудиевка в Харьковской области уничтожили резервы ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Огневую поддержку нашим мотострелкам оказывали расчеты артиллерии и ударных БПЛА, своевременно уничтожая огневые точки и резервы противника", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" ведут наступление на нескольких направлениях, а также продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, заявили в Минобороны.

"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что под российский контроль перешел населенный пункт Кудиевка Харьковской области.

Военное ведомство также опубликовало кадры боевой работы группировки войск "Север" в селе Кудиевка.