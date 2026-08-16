Военные РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль село Кудиевка в Харьковской области, а также село Першомарьевка в ДНР, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "Южная" группировка войск взяла под контроль населенный пункт Першомарьевка в Донецкой Народной Республике.

Группировка войск "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трем полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.

"Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 250 военных, боевая бронемашина, 21 автомобиль и артиллерийское орудие, заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника", - сказали военные.

По их словам, группировка за сутки нанесла удары по семи украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: более 365 военнослужащих, пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, нанесла поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в течение суток группировка нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии составили: более 210 военных, четыре боевые бронемашины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Григоровка, Димитрово и Юльевка Запорожской области", - заявили в министерстве.

По словам военных, потери ВСУ составили: до 35 военнослужащих, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.