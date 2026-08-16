Минобороны РФ сообщило о поражении двух танкеров и четырех украинских сухогрузов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение воскресенья уничтожили четыре украинских сухогруза и два морских танкера.

Как заявили в Минобороны РФ, в порту Одесса поражены три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

По данным российских военных, в этом же порту были поражены также резервуары с топливом и склады с военным имуществом.

"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение", - сообщило ведомство.