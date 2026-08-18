Аэропорт Краснодара ввел дополнительные временные ограничения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск судов введены в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации во вторник.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00, уточнили в ведомстве.