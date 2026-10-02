Причиной пожара в особняке Миллера могло быть нарушение при сварке

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возможной причиной пожара в особняке Миллера в Петербурге могло стать нарушение при сварочных работах, сообщил региональный главк СКР.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах (ч. 1 ст. 216 УК).

"В ходе предварительного следствия установлено, что при выполнении сварочных работ по реконструкции объекта культурного наследия — "Особняка и доходного дома К. Л. Миллера" — с нарушением требований безопасности вечером 01.10.2026 произошло возгорание. Никто не пострадал, пожар потушен", - сказано в сообщении.

Начались следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Пожар в неэксплуатируемом особняке Миллера (постройка второй половины 18 века) рядом с Исаакиевским собором начался вечером 1 октября. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м и перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на 250 кв. м.