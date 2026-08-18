Над Калужской областью уничтожены 25 БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Над территориями ряда районов Калужской области сбиты 25 дронов, пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 25 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах во вторник.

По его информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строения, пострадавших нет.