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Над Калужской областью уничтожены 25 БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Над территориями ряда районов Калужской области сбиты 25 дронов, пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 25 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах во вторник.

По его информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строения, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Малоярославец Владислав Шапша
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