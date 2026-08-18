Военные РФ сообщили об уничтожении за ночь 791 беспилотника

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение прошедшей ночи сбили 791 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.